Семь тысяч километров - от Владивостока до Тбилиси по прямой. Если по автодороге, то все 10. Но не смотря на это, у нас в Приморье, отмечают Ртвели. Причем, не хуже чем на родине праздника урожая. Маленькая Грузия развернулась на спортивной набережной.

На спортивной набережной яблоку негде упасть. Как и полагается на Ртвели — грузинском празднике урожая. И на каждого гостя — уверяют организаторы — хватит угощений.

Максим Голишников, бренд-шэф сети грузинских ресторанов: «Все на дровах! Топили, прогревали два часа вот эту здоровую кастрюлю. И сейчас варим хинкали.

- Сколько штук здесь примерно?

- Там около 150».

И это только в первой партии. Всего для праздника повара налепили 1200 хинкалей. Раздавали бесплатно. А самые уверенные в себе гости сразились в скоростном их поедании. Главный приз батла, как не удивительно, тоже хинкали.

Виктор Наумов, победитель конкурса: «Главное желание! И вера в победу.

- Целых 50 хинкалей вы выиграли! Когда реализуете сертификат свой?

- Учитывая, как я ем хинкали, это будет быстро!»

А еще гостей на Спортивный набережной ждали викторина, грузинские танцы, тосты, и то, без чего не обходится ни один праздник Ртвели — давка винограда ногами.

Но то, что для приморцев — экзотика, для грузин — обычное дело!

Каждый октябрь Ртвели отмечают именно так. Несколько дней подряд собирают и давят виноград, а после сок отправляют в керамические кувшины - или квеври, где он и превращается в вино. Так, что в Грузии Ртвели называют также днем рождения вина.

Иван Овсянников, маркетолог сети грузинских ресторанов: «В этом году мы привезли две тонны винограда. Если в прошлом году была всего тонна. То в этом году их уже 2! Пять чанов, 50 человек давили виноград. Устроили массовое «веселидзе».

Это и было главной целью! Познакомить приморцев с грузинскими традициями и организовать праздник, который запомнится надолго. А виноградный сок на вино решили не пускать, так выпить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]