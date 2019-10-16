Впервые во Владивостоке прошли соревнования погрузчиков. Организатор — «РусБизнесАвто» - ведущий оператор на рынке грузовой автотехники. Такие профессиональные заезды компания проводит регулярно - меняются только площадки. И в этом году в список попала дальневосточная столица.

Представить возможности спецтехники. На первый взгляд обычные манёвры для докеров-механизаторов. Однако, на деле видно — работа ювелирная.

Соревнования такого формата для владивостокцев - новшество. В основе — конкурс профессионального мастерства, поэтому за рулём исключительно операторы спецтехники. На первых стартах пять участников.

Дмитрий Таратута, главный судья соревнований: «Эти конкурсы показывают мастерство оператора, т.е. если он в работе может так ювелирно пользоваться своим погрузчиком, то он и в конкурсе покажет своё ювелирное мастерство».

Организатор - «РусБизнесАвто». Ведущий оператор на рынке продажи и обслуживания спецтехники в России. Филиалы есть 32-х городах. Сегодня компания представляет более 100 брендов техники. А в прошлом году выставочный полигон появился и на дальневосточном рынке.

Роман Алексеев, руководитель «РусБизнесАвто» во Владивостоке: «Успели открыть выездную техническую станцию техобслуживания, которая позволяет выезжать к клиенту на объект и проводить техобслуживание без отрыва от производства. Также у нас сформирован отдел запасных частей, который позволяет в кратчайшие сроки устранить какую-то неисправность».

И это только начало. В России «РусБизнесАвто» - эксклюзивный дистрибьютор техники SDLG. Работа во Владивостоке показала, спрос превышает предложения, поэтому в планах - открытие филиалов на Сахалине, Магадане и Камчатке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]