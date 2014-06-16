Пожилого мужчину сбил электропоезд в Приморье

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация от дежурного по станции Океанская о том, что на перегоне станции Седанка – Океанская, машинист электропоезд «Владивосток-Кневичи» применил экстренное торможение, для предотвращения наезда на мужчину.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 80-летний местный житель шел по железнодорожным путям и не реагировал на звуковой сигнал железнодорожного состава.

Несмотря на предпринятые машинистом меры, избежать столкновения не удалось, мужчина не успел уйти с путей, в результате чего был смертельно травмирован.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции Владивостокского ЛУ МВД России проводится проверка. По результатам которой, материалы дела будут переданы в Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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