Пожилого мужчину сбил электропоезд в Приморье
В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация от дежурного по станции Океанская о том, что на перегоне станции Седанка – Океанская, машинист электропоезд «Владивосток-Кневичи» применил экстренное торможение, для предотвращения наезда на мужчину.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 80-летний местный житель шел по железнодорожным путям и не реагировал на звуковой сигнал железнодорожного состава.
Несмотря на предпринятые машинистом меры, избежать столкновения не удалось, мужчина не успел уйти с путей, в результате чего был смертельно травмирован.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции Владивостокского ЛУ МВД России проводится проверка. По результатам которой, материалы дела будут переданы в Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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