Скрипки, флейты и ...электрогитары. В Приморской краевой филармонии готовится программа «Рок-хиты». Необычный для себя репертуар осваивает Тихоокеанский симфонический оркестр. Музыка бунтарей двадцатого века звучит в благородных партитурах.

«Ветер перемен» звучит в филармонии. Знаменитую композицию группы «Скорпионз» репетирует Тихоокеанский симфонический оркестр. В рок-теме классические музыканты— не новички. Несколько лет назад они играли вместе с солистами легендарных групп «Назарет» и «Юрай хип», залетевшими на гастроли во Владивосток.

Галина Гребенюк, артистка Тихоокеанскоого симфонического оркестра: «Это было очень интересно, потому что они такие уже старенькие дедушки, но полны задора были. Немного громко, немного непривычно, но мощь оркестра и, когда помогают ударные установки и бас-гитары - очень интересно!»

Филармонический коллектив на этот раз возглавил человек военный - дирижер оркестра Тихоокеанского флота Илья Сергеев. Сам отличный гобоист и просто молодой человек, он дает точные замечания по исполнению рок-хитов. «Не стаккато, а просто твердая атака» - это о композиции группы «Рамштайн»...

Никто не спорит, лидеры рока внесли свою лепту в мировую культуру. Многие их фанаты шли в музыкальные училища, чтобы научиться так играть!

Алексей Алехнович, артист Тихокеанского симфонического оркестра: «Конечно же, такие хиты, как «Лестница в небо» «Лед Зепеллин» или хиты «Металлики», «Роллинг стоунз». В свое время я придавал им большое значение. И для меня это на самом деле было классикой!»

Классику рока Тихоокеанский симфонический исполнит со всем багажом академического образования и звукоусиливающей аппаратуры. Следующая программа «Классика и современность» - живой звук, симфонии Моцарта и магаданского композитора Александра Нагаева. Впереди у Приморской филармонии — Джазовый фестиваль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]