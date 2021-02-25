Канкан в филармонии?: во Владивостоке возник конфликт вокруг известной "площадки"

Волнение в творческих кругах Владивостока. Симфонический оркестр обеспокоен созданием мюзик-холла на базе краевой филармонии.

Елена Гунзенова, артистка Тихоокеанского симфонического оркестра: «Я вот трудно себе представляю, как в этом историческом месте расставить столы, поставить стулья».

Алексей Алехнович, артист Тихоокеанского симфонического оркестра: «Ну, это в принципе, недопустимо, что если вот тут будет кабаре под вывеской филармонии!».

Канкан на сцене и столы с угощением в партере? Грандиозная концертная программа - танцы, вокал, цирковые номера - репетируется в быстром темпе.

Ефим Звеняцкий, гендиректор «Гранд Ревю во Владивостоке», худрук Приморского академического театра им. Горького, народный артист РФ, лауреат премии «Золотая маска»: «На мой взгляд, это удачное здание, в котором может это имеет место быть».

Коллектив оркестра в тревоге — не укажут ли им на дверь?

Дирижер: «Если зайдет большой коллектив, то надо коллективы, которые здесь, куда-то отодвигать, но это будет неправильно».

Смотрите вечерний выпуск программы «Вести: Приморье» в 21:05.

Ранее "Вести:Приморье" рассказывали о планах создания приморского мюзик-холла в сюжете "Гранд Ревю - грандиозное шоу мирового уровня готовится во Владивостоке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]