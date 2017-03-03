В ливневом коллекторе Владивостока могут погибнуть люди
Трагедия может произойти в сквере Первой Маёвки во Владивостоке из-за многочисленных обрушений подземного коллектора. На проблему обратили внимание волонтеры общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и уже обратились в прокуратуру Владивостока.
Как сообщили "Вести: Приморье" в общественной организации «Гражданский патруль», аварийное сооружение имеет глубокие провалы в нескольких местах и пролегает под пешеходным тротуаром. Где в следующий раз произойдет обрушение и не окажется ли в этот момент на тротуаре человек, предугадать невозможно. Опасный земляной обрыв уже начал образовываться посередине маршрута.
Переписку с администрацией города по поводу аварийного состояния коллектора и общего запустения сквера волонтеры ведут на протяжении года. В официальных ответах чиновники пишут, что во Владивостоке полно других инфраструктурных проблем, требующих вложений, а парк вообще не является парком.
— Парк Первой Маёвки — знаковое место города, 1 мая 1901 года там прошла первая на Дальнем Востоке маёвка — собрание революционно настроенных рабочих, а теперь это одна из немногих зеленых зон в Первомайском районе, что подчеркивает его важность для жителей. Считаем, что отказ администрации устранить выявленные нами нарушения ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Тем более, что такое пренебрежение интересами и правами жителей может привести к реальной трагедии, — рассказывает руководитель местного отделения «Гражданского патруля» во Владивостоке Захар Карнаух.
По факту опасного объекта в сквере Первой Маёвки правозащитники обратились в прокуратуру города, а также начали сбор подписей под обращением к главе города о проведении благоустройства парковой зоны. В аварийном состоянии несколько лет находятся пешеходные тротуары и лестницы, местами они полностью уничтожены. На отдельных участках земли торчат острые куски арматуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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