В Приморье произошел крупный пожар на территории ТОР "Надеждинская"

Как сообщает МЧС Приморья, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в конце рабочего дня. Горела кровля строящегося здания. По предварительным данным площадь пожара составила 500 м2, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru

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Немедленно на место пожара были направлены расчеты, которые прибыв на место, приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям удалось сбить пламя и не допустить распространения огня на большую площадь.

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В 18.16 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций. Пострадавших в результате происшествия нет. При тушении было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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