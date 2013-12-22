В Приморье произошел крупный пожар на территории ТОР "Надеждинская"
Как сообщает МЧС Приморья, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в конце рабочего дня. Горела кровля строящегося здания. По предварительным данным площадь пожара составила 500 м2, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru
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Немедленно на место пожара были направлены расчеты, которые прибыв на место, приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям удалось сбить пламя и не допустить распространения огня на большую площадь.
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В 18.16 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций. Пострадавших в результате происшествия нет. При тушении было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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