В столице Приморья появилось новое футбольное поле, после реконструкции стадиона "Строитель". Современными спортивными зонами обзаведутся и две общеобразовательные школы, которые годами ждали обновления стадионов. Глава Владивостока Олег Гуменюк побывал на строительных площадках и пообщался с местными жителями.

Один из популярных в городе, всегда открытый для легкоатлетов. Стадион «Строитель» переживает второе рождение. После капитального ремонта его совсем не узнать, говорят любители спорта. Теперь в их распоряжении - велосипедные дорожки, современные зоны для бега, игры в футбол и гандбол. Ну, а зимой — добро пожаловать на каток, который заливают здесь по традиции.

Новые лестничные марши с перилами, беговые дорожки с легкоатлетическим покрытием, уличные тренажеры для сдачи норм ГТО. Спортивный объект оснастили по самым современным стандартам, проделав огромный фронт работ. Так для строительства футбольного поля рабочие вывезли почти 3 тысячи кубометров грунта, а затем слой за слоем укладывали щебень и песок, утрамбовывали катками поверхность. А еще асфальтировали велодорожки, устанавливали бордюры и столбы с освящением.

Светлана Морозова, Почетный гражданин Владивостока: «Стадион «Строитель» превращается в удивительное спортивное сооружение. А при школах сейчас, зимой - катки, а летом - спортивные площадки, где дети играют в различные игры...»

Новый, полноценный стадион, наконец, появится и по улице Чкалова. Педагоги школы №58 ждали благоустройства пришкольной территории около 30 лет. На встрече с главой Владивостока, жители микрорайона сетуют на отсутствие освещения стадиона, неприглядный фасад и кровлю школы, которые нуждаются в ремонте. Олег Гуменюк поручил профильным управлениям разобраться в этих вопросах и сделать все возможное.

Сергей Дремин, представитель проектной организации: «Сейчас на двух объектах работают экскаваторы, снимают старый асфальт на дорожках стадиона. Это будут лучшие стадионы в городе Владивостоке».

Новый стадион с беговыми дорожками и тренажерами скоро появится возле школы № 60 на улице Русской. Там, где работают экскаваторы, будут построены футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки с современным покрытием и искусственной травой.

Ольга Шульгина, жительница Владивостока: «Мой старший сын в 11 классе и у меня еще двое детей. Я очень рада, что здесь у них появится возможность заниматься спортом».

Чтобы спортом могли заниматься не только школьники, но и все желающие, сотрудники администрации Владивостока предлагают у входа на стадион разместить расписание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]