Поле для будущих чемпионов. Стадион «Строитель» открыт для футболистов. После затяжного простоя и долгожданного ремонта один их старейших спортивных объектов Владивостока вернулся в строй. Стадион станет тренировочной базой для городской школы по футболу и готов принять ребят из других клубов. Первое испытание игрой футбольный газон прошел прямо в день открытия.

Главные ворота «Строителя» снова нараспашку. За долгое время впервые полный стадион юных футболистов. Мячи летают, футбольная сетка нарасхват. Мальчишки тестируют новое поле.

Ядро стадиона наслаивали в течение нескольких месяцев. После подключились специалисты их Хабаровска. 6500 квадратов ювелирно уложенного полотна — их работа. Кстати, на сегодня это лучший футбольный газон на Дальнем Востоке. В добавок к нему шесть беговых дорожек со специальным покрытием и уличные тренажеры. Объект реконструировали в рамках регионального проекта. Участвовали все уровни бюджета. Первый этап работ обошелся в 60 миллионов рублей.

Юлия Вельбик, начальник Управления физической культуры и спорта администрации г. Владивостока: «На сегодняшний день это поле Европейского стандарта. Полноценный размер, который соответствует требованиям российского футбольного союза. Можно проводить соревнования, как городские, так и краевые».

В день открытия на стадионе праздник. Начали с массовой зарядки. Вручили первые награды — золотые значки ГТО. Тренеры уверены, история повторяется. На этом стадионе уже воспитывали и еще воспитают не одно поколение чемпионов.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Я здесь сам долго тренировался. Уверен, что в следующем году сделаем хороший физическо-оздоровительный комплекс. В нем будут себя прекрасно чувствовать и зимние, и летние виды спорта».

А пока для стимула мячи с автографами первых лиц города и края. И сразу к соревнованиям.

Это событие уже назвали историческим в жизни спортивного Владивостока. Впервые за 30 лет, на поле «Строителя» вновь звучит свисток судьи, игра началась. На обновленном стадионе первый товарищеский мчат меду двумя крупнейшими футбольными школами города.

«Строитель» станет тренировочной базой для воспитанников футбольной школы Владивостока. Поле будут делить и с другими спортивными клубами

Юрий Болобонкин, директор Центра подготовки команды «Луч»: «Требования сегодня очень высокие. Без качественных снарядов, без полей достичь результатов невозможно. Это маленький глоток, хотелось бы еще больше».

Со строителями стадион пока не расстается. В следующем году большой ремонт продолжится. В планах - обновить корпусы и трибуны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]