Глобальная реконструкция стадиона «Строитель» во Владивостоке перешагнула «экватор». Почти три тысячи кубометров грунта вывезено из спортивной чаши. И ровно столько же щебня и песка, день за днем, укладывает на будущее поле приморский подрядчик. Сегодня тяжелая техника неожиданно сменила статус. Как на фоне большого ремонта экскаваторщик стал ювелиром, наблюдала Ольга Катренко.

Железным ковшом, словно лёгкой кисточкой, он рассыпает по пространству песчаные пирамиды. Скоро их совсем не останется. И тогда в ход пойдут новые технологии, обещает заместитель директора одноименной компании.

Андрей Тихов, заместитель директора группы компаний «Новые технологии строительства»: - «Потом стелется геотекстиль, потом будет щебень фракции 5:20, уплотним, и дальше щебень фракции 2:10»

Знает Андрей Тихов о чем говорит: по заказу администрации города он с коллегами обслуживает большинство спортивных объектов Владивостока, а в поселке Новом соорудил спорткомплекс. И «Строитель» должен стать таким. Реконструкция финансируется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». Но к федеральным средствам, приморская столица добавила и свои.

Валерий Курочкин, заместитель начальника спортивного управления администрации Владивостока: - «В планах администрации — реконструкция ныне существующих при стадионе двух корпусов. Она есть. На сегодняшний день мы проводим анализ, как всё-таки поступить лучше: либо всё-таки сделать капитальный ремонт, либо, скажем так, снести и построить что-то новое».

Абсолютно новым, по всем современным стандартам, будет основное поле — с искусственной травой. А к нему 6 беговых дорожек. На «Строителе» можно будет проводить профессиональные соревнования по легкой атлетике и, конечно, футболу.

Валерий Осокин, директор МБУ СПСШ г. Владивостока по различным видам спорта: - «Федерация футбола России, у неё существуют определенные ГОСТы, которые предъявляются к траве, к основанию. Эти ГОСТы учитываются, чтобы планировать, анализировать и, в конечном итоге, выбирать то, что получше».

Это Валерий Осокин немного вперед смотрит, когда песчано-щебневая подушка будет окончательно утрамбована, уже с помощью удобной мини-техники. В середине октября на главное поле «Строителя» выходят специалисты из Хабаровска, чтобы уложить красивый футбольный газон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]