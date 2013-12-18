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Хабаровчанин поднял руку на полицейского в Приморье

Хабаровчанин поднял руку на полицейского в Приморье

Фото: Алтайская правда

32-летний житель Амурского района Хабаровского края, находясь в помещении общежития  поселка Южно-Морской Приморского края, во время проведения разбирательства по материалу проверки,  выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и оскорблял сотрудников Находкинского ЛО МВД России на транспорте, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. При попытке доставления нарушителя в дежурную часть злоумышленник применил насилие в отношении представителя власти, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

По данному факту Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю возбужденно уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Максимальная санкция по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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