Житель Находки предстанет перед судом за оскорбление представителя власти

Наряду сопровождения Находкинского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщении о том, что в одном из вагонов поезда сообщением «Тихоокеанская-Хабаровск» находится мужчина в алкогольном опьянении, который нарушает общественный порядок, выражается грубой нецензурной бранью и пристает к гражданам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, придя на место происшествия, сотрудники полиции попытались успокоить дебошира, однако 42-летний житель Хабаровского края продолжал оскорблять пассажиров и сотрудников транспортной полиции, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей.

По данному факту Приморским следственным отделом на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время вина фигуранта в инкриминируемом ему деянии полностью доказана, а дело направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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