Житель Приморья ответит за оскорбление представителя власти

В суд передано дело в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ДВ СУ на транспорте СК РФ, 13.09.2019 сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте получили сообщение от проводника поезда «Владивосток – Советская Гавань» о том, что один из пассажиров нарушает общественный порядок, мешает отдыху пассажиров, на требования прекратить противоправное поведение не реагирует. В ответ на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправное поведение нарушитель порядка в устной форме оскорбил полицейских.

Мужчина вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, принес устные извинения потерпевшим. С учетом характеризующего личность материала, следователем в суд направлено ходатайство о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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