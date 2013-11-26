Дебошира, оскорбившего полицейских, ждет год исправительных работ
Открыл дверь больницы с ноги и оскорбил попытавшихся утихомирить его полицейских — дебошир из Дальнегорска пойдет под суд, — передают «Вести: Приморье» по информации СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю закончено расследование уголовного дела возбужденного в отношении 26-летнего ранее судимого жителя г.Дальнегорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По данным следствия, 23 октября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Дальнегорской городской больнице, выбил дверь приемного покоя ногой, повредив дверной замок. Прибывший на вызов медиков наряд полиции попытался утихомирить дебошира, однако, тот неоднократно оскорбил сотрудников полиции в присутствии врачей грубой нецензурной бранью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом мужчине могут быть назначены исправительные работы на срок до 1 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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