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Вчера, 23:53
 

Суд определил стоимость оскорбления полицейского

Суд определил стоимость оскорбления полицейского

Фото: doorinworld.ru

 


Приговором мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступное деяние совершено в сентябре 2019 года.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своих родителей, что заставило их вызвать наряд полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, мужчина оскорбил сотрудников полиции, за что и был задержан. 

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме.

За содеянное суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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