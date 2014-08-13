Суд определил стоимость оскорбления полицейского
Приговором мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступное деяние совершено в сентябре 2019 года.
Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своих родителей, что заставило их вызвать наряд полиции.
Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, мужчина оскорбил сотрудников полиции, за что и был задержан.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме.
За содеянное суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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