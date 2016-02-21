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Военная прокуратура проверит информацию о загрязнении бухты Золотой Рог с территории нефтебазы ТОФ

Военная прокуратура проверит информацию о загрязнении бухты Золотой Рог с территории нефтебазы ТОФ

Фото: Vl.ru

Военная прокуратура Владивостокского гарнизона проверит данные о загрязнении бухты Золотой Рог с территории нефтебазы Тихоокеанского флота в районе Чуркина. Надзорное ведомство и Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора за три месяца зафиксировали два случая попадания в воду нефтесодержащей жидкости, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru

По информации Дальневосточного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в августе 2019 года к ним поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Золотой Рог в районе нефтебазы ТОФ на мысе Голдобина. Специалисты Росприроднадзора вместе с сотрудниками военной прокуратуры Владивостокского гарнизона провели осмотр нефтебазы. Тогда по результатам проверки должностные лица были привлечены к административной ответственности.

Повторный случай загрязнения акватории был зафиксирован уже в октябре в ходе очередного рейда. В районе причалов водная гладь была покрыта пленкой нефтепродуктов.

Управление Росприроднадзора рассчитало, какой вред был причинен бухте Золотой Рог в результате загрязнения ее нефтепродуктами, и направило информацию в военную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Теперь военные надзорные органы будут обязаны провести проверку.

Напомним, в 2016 году суд обязал руководство Тихоокеанского флота реконструировать нефтебазу на мысе Голдобина, чтобы минимизировать негативные последствия на акваторию. Поводом тогда стали загрязнения в конце 2015-го и начале 2016-го. Согласно плану мероприятий, утвержденному Росприроднадзором и командованием Тихоокеанского флота, планировалось создать систему экологической безопасности, включая новые очистные сооружения, ремонт бассейнов очистки сточных вод, выемку загрязненного грунта, отсыпку щебнем масляных резервуаров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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