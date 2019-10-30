Увеличение бюджета на образование и здравоохранение. Новые квартиры для детей сирот и миллиард рублей на проблемы обманутых дольщиков. Острые и важные социальные вопросы сегодня обсудили краевые депутаты.

Бюджет Приморского края пополнился на 4 миллиарда рублей. Эти средства, в первую очередь, направят на решение социальных вопросов. В том числе, ремонт медицинских учреждений и приобретение оборудования, отдельной строкой идет лекарственное обеспечение. Доходы и расходы региона, а также другие важные темы обсудили сегодня депутаты Законодательного Собрания края.

Галуст Ахоян, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Миллиард триста миллионов рублей было выделено обманутым дольщикам».

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края: «Изменения в закон о поддержке многодетных семей. В частности, связанных с выделением средств, для приобретения автомобиля тем семьям, где шестеро и более детей».

Многодетным семьям в Приморье смогут возмещать расходы на спортивные секции. Дополнили и краевой закон о бесплатном питании в школах. Теперь горячие обеды будут получать ученики 5-11-х классов, которые находятся под опекой или живут в приемных семьях, а также дети из числа коренных малочисленных народов.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Со следующего года он вступает в силу, поэтому обеспечиваем средствами. И надеемся, что это значительно улучшит ситуацию со школьным питанием».

Серьезные изменения в сфере капитального ремонта. Из перечня обязательных работ исключили переустройство кровель многоквартирных домов — замену плоских на стропильные. Так как эти работы относятся к реконструкции зданий и их стоимость почти в два с половиной раза выше, чем обычный ремонт крыш.

Сергей Ищенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края: «Если заменить реконструкцию, которая сегодня применяется, на просто — капитальный ремонт кровли. То мы, фактически, увеличим количество капитальных ремонтов за три года на 335. Это очень большая цифра».

Эти поправки в закон специалисты связывают с минимальным размером взноса на капремонт в Приморье, который не покрывает затраты на замену кровель. Если же собственники квартир захотят, чтобы в доме установили скатную крышу, им придется доплатить разницу между стоимостью капремонта и реконструкции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]