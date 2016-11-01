В Приморье злоумышленник сжигал автомобили, которые не смог вскрыть и угнать
Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в серии преступлений, совершенных им в период с декабря 2018 по март 2019 года на территории города Уссурийска.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, доказана причастность гражданина к совершению двух попыток угона автомобилей, трех умышленных повреждениях машин (в том числе двух - путем поджога) и одной кражи чужого имущества из салона автомобиля.
Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы во время отработки микрорайона, где было совершенно очередное его преступление.
В отделе полиции 18-летний ранее судимый местный житель признался в совершении ряда преступлений, пояснив, что, поджигал машины после безуспешных попыток их завести.
Очередным его преступлением явилась кража денежных средств из салона автомобиля. Разбив камнем боковое стекло, злоумышленник проник в салон иномарки.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательная база причастности фигуранта к серии имущественных преступлений.
Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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