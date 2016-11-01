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В Приморье злоумышленник сжигал автомобили, которые не смог вскрыть и угнать

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в серии преступлений, совершенных им в период с декабря 2018 по март 2019 года на территории города Уссурийска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, доказана причастность гражданина к совершению двух попыток угона автомобилей, трех умышленных повреждениях машин (в том числе двух - путем поджога) и одной кражи чужого имущества из салона автомобиля.

Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы во время отработки микрорайона, где было совершенно очередное его преступление.

В отделе полиции 18-летний ранее судимый местный житель признался в совершении ряда преступлений, пояснив, что, поджигал машины после безуспешных попыток их завести.

Очередным его преступлением явилась кража денежных средств  из салона автомобиля. Разбив камнем боковое стекло, злоумышленник проник в салон иномарки.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательная база причастности фигуранта к серии имущественных преступлений.

Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет лишения свободы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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