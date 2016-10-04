В Приморье осужден обвиняемый в серии краж

Уссурийским районным судом вынесен приговор 40-летнему ранее судимому местному жителю, обвиняемому в кражах, совершенных им с конца июня до начала июля 2019 года на территории города.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Уссурийску, в июне 2019 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, незаконно зашел на территорию частного подворья на улице Короленко. Через открытый оконный проем он проник в дом, откуда похитил два телевизора.

Спустя 3 дня мужчина совершил кражу денег в гостинице на улице Комсомольской. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны администратора отеля, злоумышленник похитил из кассового аппарата денежные средства.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Госавтоинспекции во время отработки микрорайона, где было совершенно второе хищение.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив, что, похищал имущество с целью личной наживы.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 44 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательная база причастности фигуранта к серии имущественных преступлений. На период следствия в отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, учел факт нахождения подсудимого на испытательном сроке по решению мирового суда и окончательно назначил ему по совокупности приговоров 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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