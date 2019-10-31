Выставка загадка. Новый проект Приморской картинной галереи и тех, кто организует в России экономические форумы. Широкой публике представили «Мадонн» Дальнего Востока. Сегодня их можно рассмотреть в главном здании, на Алеутской. Простора нет, это лишь аванзал. Зато есть 11 портретов и время, чтобы понять, какой регион каждая героиня представляет.

Как не хочется секреты выдавать. Но ведь подпишут, и вы прочтете, конечно. А пока, поди найди тут амурчанку, сахалинку, девушек из Бурятии и Забайкалья? Одну лишь точно знаю — рука мастера, хабаровчанки Надежды Хрустовой.

Анна Филоненко, куратор выставки «Мадонны Дальнего Востока»: «Надежда рассказывала об этой работе, как об образе Богородицы, вселюбящей, вседающей, и вот эта огромная охапка цветов, которую она еле-еле удерживает, эта та женская любовь, которую она хочет распространять, то женское тепло, которым хочет делиться».

Аня Филоненко, Росконгресс. Искусствоведы, как оказалось, бизнесу нужны. И хорошо. Иначе, увидели б мы эту парочку? Хрупкая Анна в командировках по всему Дальнему Востоку портреты выбирала. «Чай вдвоём», например, сахалинского мастера. Кот точь-в-точь курильский бобтейл. А это явно приграничная дива. И угадала — забайкалочка. Рыжая самоуверенность девицы с сердечком в руках подсказала, явно нашенская. И точно, приморская. Строго смотрит на неё старушка с реки Бикин.

Ольга Катренко: «Насчитали 11 полотен, 11 «Мадонн», предположили, что это все дальневосточные территории. Но не нашлось Камчатки, не нашлось Чукотки и Еврейской автономии».

Анна согласна на все сто, упущение. И смущена. Простой математикой добрали недостающее — кроме двух приморских, по две якутяночки и два портрета из Хабаровского края. Кстати, вот контраст так контраст. Фигурки из двух овалов, что дамочка, что собачка — как раз наш земляк придумал. И вот, добрались. Квинтэссенция всего проекта — магаданка с камбалой на голове.

Александр Пилиппенко снабдил колымскую «Мадонну» высоким ожерельем — всю тяжесть ноши нашей показал. Что ж тогда благовещенская красавица... Кокошник Снегурочки едва не вдавливает её в рамку. Осталось угадать одну дальневосточницу. Какую?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]