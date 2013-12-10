Житель Приморья в ходе ссоры нанес ножевые ранения несовершеннолетнему пасынку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 29 октября 2019 года в квартире дома по улице Октябрьской в городе Спасске-Дальнем подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 16-летним пасынком нанес ему не менее двух ударов ножом в жизненно важные органы брюшной полости и грудной клетки. В результате действий подозреваемого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.10.2019 В Приморье двое несовершеннолетних жестоко избили мужчину в подъезде жилого дома
-
07.05.2019 Приморец жестоко убил свою пожилую мать
-
25.10.2017 17-летний парень Спасска-Дальнего пойдет под суд за совершение тяжкого преступления
-
21.11.2014 В Лесозаводске подросток ранил мужчину ножом и вилкой
-
14.05.2014 В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
10.12.2013 В Уссурийске 17-летний парень жестоко избил подростка
Добавить комментарий