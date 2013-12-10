Житель Приморья в ходе ссоры нанес ножевые ранения несовершеннолетнему пасынку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 29 октября 2019 года в квартире дома по улице Октябрьской в городе Спасске-Дальнем подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 16-летним пасынком нанес ему не менее двух ударов ножом в жизненно важные органы брюшной полости и грудной клетки. В результате действий подозреваемого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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