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Ревность погубила любовную идиллию двух приморцев

Ревность погубила любовную идиллию двух приморцев

Источник фото: pixabay.com

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетней, причинившей тяжкий вред здоровью своему сожителю, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в отношении 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщают «Вести:Приморье».

По данным следствия, 2 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире дома в п. Новошахтинский Михайловского района, в ходе ссоры со своим 23-летним сожителем, на почве ревности нанесла ему кухонным ножом телесные повреждения грудной клетки, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Мужчина госпитализирован в больницу, его состояние стабильное, отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемая вину в содеянном полностью признала, сотрудничает со следствием. В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетней со стороны ее законного представителя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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