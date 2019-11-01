23 квартиры для детей-сирот приобрела администрация Владивостока. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
23 квартиры для детей-сирот приобрела администрация Владивостока. Сейчас молодежь обживается на новой площади. Как чувствуют себя сегодня счастливые обладатели квадратных метров, и сколько средств тратит на покупку жилья Приморский край? - об этом в сюжете Марьяны Яцкевич.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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