23 квартиры для детей-сирот приобрела администрация Владивостока. Сейчас молодежь обживается на новой площади. Как чувствуют себя сегодня счастливые обладатели квадратных метров, и сколько средств тратит на покупку жилья Приморский край? - об этом в сюжете Марьяны Яцкевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]