Ключи для детей-сирот. Пятеро владивостокцев стали новоселами. Долгожданные комплекты счастливым обладателям квартир вручил глава города. Дальневосточная столица - в лидерах по реализации программы предоставления жилья для детей-сирот.

В ряд - ключи от заветных квадратных метров. Комплектов ждали несколько лет. Знать, что теперь есть свой дом, для этих владивостокцев особенно важно. Они выросли сиротами и всегда мечтали о настоящей семье и своей квартире. Кристина Петерс, например, адрес загадывала с заделом на будущее. У нее подрастает дочь. Пятимесячная София торжественную церемонию не пропустила.

Кристина Петерс, участница программы по представлению жилья для детей-сирот: «В этой квартире рядом школа есть, бассейн, приличный парк, площади. Все отлично. Чтобы ребенок подрос и ему понравилось».

Теперь новоселы могут осмотреть свои квартиры в статусе хозяев. Кстати, к жилью были жесткие требования: обязательный ремонт, исправные коммуникации и минимум 30 квадратов.

Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации г. Владивостока: «Данные квартиры все приняты, соответствуют всем требованиям для предоставления сиротам».

С этого года закупкой и выбором квартир для детей-сирот занимаются муниципалитеты. Теперь перед администрацией Владивостока задача номер один: от вторичного жилья уйти к новостроям.

Олег Гуменюк, глава администрации г. Владивостока: «Самое главное - строить новое жилье. Мы подготовили проект и будем просить субсидирование на строительство дома небольшого. Город должен строить».

На жилье для владивостокских детей-сирот краевой бюджет в 2019-ом выделил 100 миллионов рублей. Новоселье отметили уже 17 человек. До конца года еще 10 квартир найдут своих хозяев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]