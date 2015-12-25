«Закладчика» из Владивостока приговорили к длительному тюремному заключению

Распространителя наркотиков из Владивостока приговорили к 8 годам в колонии строгого режима, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 , п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет группой лиц по предварительному сговору, свершенное в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, подсудимый, являясь потребителем наркотических средств, заказывал их посредством сети Интернет для личного потребления. Нуждаясь в денежных средствах, он вступил в сговор с неустановленным лицом на этом же сайте (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на сбыт наркотических средств путем т.н. «закладок». Оплата за каждую «закладку» составляла 350 рублей.

Получив партию наркотика синтетического происхождения, представляющую собой смесь, содержащую производное N – метилэфедрона – 1-фенил-2-(1-пирролидинил)пентан-1-он общей массой 4,59 грамм, он расфасовал его в 12 полимерных пакетиков.

Однако довести свой умысел до конца и распространить наркотики он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд назначил ему за содеянное 8 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru