«И на нашей улице праздник»: грузовик воздушных шаров разбросали неизвестные в центре Владивостока
«Самое позитивное видео, которое вы сегодня увидите» — так подписали ролик в паблике @nn_vladivostok. На кадрах видно, как некто выкидывает из кабины грузовика десятки ярких воздушных шаров в районе центральной площади Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье».
Правда, самые глазастые подписчики разглядели вдоль дороги поздравление с Новым годом и назвали видео «баяном». Других возмутило влияние шариков на окружающую среду. И все же большинству комментаторов кадры подняли настроение, а за несколько часов его просмотрели более 21 тысячи человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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