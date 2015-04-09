Рыбы из прогулочной зоны Океанариума отправились на зимовку









Обитатели прудов прогулочной зоны Приморского океанариума сменили место жительства — сазанов, карпов кои, белых амуров, окуней, карасей перевезли в научно-адаптационный корпус (НАК), где они проведут зиму, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморский Океанариум.

Первыми в «тепло» отправились все рыбы из малых прудов, последними переехали карпы кои и сазаны из большого пруда.

«Малые пруды в холодные месяцы промерзают полностью, поэтому из них мы забираем на зимовку всю рыбу — и взрослых особей, и мальков, родившихся в этом году, — пояснил начальник отдела содержания Дальневосточных рек и озёр Анатолий Семенченко. — Этим летом в прудах нерестились карпы кои, мы их отбирали по цветам, чтобы получить потомство красивой окраски».

За переселением крупных рыб в этот раз наблюдали не только ихтиологи, но и школьники из Уссурийска, только что побывавшие на экскурсии в океанариуме. Отвечая на многочисленные вопросы ребят, Анатолий Семенченко в итоге провёл небольшой урок по биологии пресноводных рыб — рассказал об обитателях прогулочной зоны океанариума и удивительных привычках её самых ярких представителей — карпов кои.

Из большого пруда в НАК на время холодов переезжают только крупные рыбы, маленькие остаются в пруду — в водоёме сформирован такой слой ила, который позволяет небольшим карпам создавать себе воздушные капсулы для зимовки.

«В холодное время года жизненная активность у рыб низкая, для поддержания жизни им нужен только кислород, так как при низких температурах рыбы не едят, — отметил Анатолий Семенченко. — Сазаны, не зная о предстоящем переезде, уже начали готовиться к зиме — они выделяют специальную слизь, в которую закутываются как в кокон. Любопытно, что точно так же африканская рыба протоптер готовится к засухе».

В природе сазаны пережидают холода в зимовальных ямах, для которых выбираются самые глубокие части дна. Примечательно, что в этих ямах мирно проводят зиму природные враги — в одном месте собираются сазаны, сомы, караси, щуки. В холодное время у рыб нет пищевого интереса, хищники и жертвы — вчерашние конкуренты — безразличны друг другу. Но, как только температура повышается, зимовальные ямы пустеют — рыбы снова становятся опасными друг для друга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]