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Флагман ТОФ Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в Муаре посетили моряки ВМС Брунея

Флагман ТОФ Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в Муаре посетили моряки ВМС Брунея

Фото: Пресс-служба ВВО

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» с 3 октября находится с деловым заходом в порту Муара (Государство Бруней).

Командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего Военно-морскими силами Брунея контр-адмирала Отмана Бин Сухали.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, на борту крейсера «Варяг» побывали военнослужащие ВМС Брунея. На флагмане ТОФ иностранным гостям показали системы оружия корабля, ходовой мостик. В этот же день тихоокеанцы с ответным визитом посетили корабль Брунея.

Также в Муаре прошёл товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками. Итоговый равный счет 6:6 как нельзя лучше отражает дружескую атмосферу в которой проходила игра.

Сегодня для тихоокеанцев предусмотрена экскурсионная программа, в ходе которой им покажут достопримечательности города.

Планируется что визит российских кораблей в Бруней завершится 7 ноября.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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