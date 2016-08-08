Корабли ТОФ зашли южнокорейский порт Пусан

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в соответствии с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион совершил деловой заход в порт Пусан (Республика Корея), сообщает "Вести: Приморье".

На церемонии торжественной встречи командира отряда капитана 1 ранга Александра Шварца и командиров кораблей от имени южнокорейских моряков приветствовал командир десантного вертолётоносца корабля-дока «Токто» капитан 1 ранга Ким Ён Син.

В порту пройдёт рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения российского отряда в период стоянки, отметили в отделе информационного обеспечения Приморского региона.

Планируется, что в Пусане состоятся протокольные визиты российских моряков к командованию ВМС Южной Кореи и гражданским властям города. В четверг между моряками двух стран пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу, соревнования по перетягиванию каната. Для тихоокеанцев ежедневно будет организована обширная экскурсионная и культурная программа.

Планируется что визит российских кораблей в Южную Корею завершится 21 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]