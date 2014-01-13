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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Бруней

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Бруней

Фото: tass.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в четверг завершил программу делового заход в порт Муара (Бруней), сообщила пресс-служба ТОФ.

В дни визита, начавшегося 3 ноября, командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей посетили командующего Военно-морскими силами страны, а на борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие национальных ВМС Брунея, говорится в сообщении.

В Муаре прошел товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками. Также тихоокеанцы смогли в ходе экскурсий осмотреть достопримечательности города.

"Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который он вышел из Владивостока 1 октября", - сообщается в пресс-релизе.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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