Снег высотой около 7 см выпал на севере Приморья
На севере Приморья сегодня, 6 ноября, вновь выпал снег. Атмосферный фронт высыпал над поселком Восток неплохую порцию осадков. Местные сообщают - толщина покрова к утру составила около 7 см.
По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Приморье существенных осадков не ожидается. На край будет оказывать влияние отрог азиатского антициклона, лишь по северу периодически будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, местами вызывая небольшие осадки. Похолодание продолжится. В ночные часы −4…−11 °C, в горных районах до −16 °C. Теплее лишь на побережье, +3…−3 °C. Днём максимальные температуры −1…+6 °C, на юге и побережье местами +7…+11 °C.
Во Владивостоке на этой неделе без существенных осадков и ветрено. Ночи станут ещё прохладнее: от 0 °C до −4 °C. Днём в основном +4…+7 °C. Самый холодный день — четверг, максимальная температура +2…+5 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.01.2017 Постепенное повышение температурного фона ожидается на этой неделе в Приморье
-
14.03.2019 В пятницу в Приморье вновь пойдет снег
-
13.03.2019 Очередной снегопад ожидается в Приморье уже в ближайшие выходные дни
-
10.10.2019 В выходные в Приморье похолодает до 13 градусов мороза
-
27.11.2014 Во Владивостоке снег пойдет уже в пятницу
-
11.12.2018 Какой будет погода на этой неделе в Приморье
Добавить комментарий