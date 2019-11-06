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Снег высотой около 7 см выпал на севере Приморья

Снег высотой около 7 см выпал на севере Приморья

Фото: "Вести: Приморье", Максим Каленник

На севере Приморья сегодня, 6 ноября, вновь выпал снег. Атмосферный фронт высыпал над поселком Восток неплохую порцию осадков. Местные сообщают - толщина покрова к утру составила около 7 см.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в Приморье существенных осадков не ожидается. На край будет оказывать влияние отрог азиатского антициклона, лишь по северу периодически будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, местами вызывая небольшие осадки. Похолодание продолжится. В ночные часы −4…−11 °C, в горных районах до −16 °C. Теплее лишь на побережье, +3…−3 °C. Днём максимальные температуры −1…+6 °C, на юге и побережье местами +7…+11 °C.

Во Владивостоке на этой неделе без существенных осадков и ветрено. Ночи станут ещё прохладнее: от 0 °C до −4 °C. Днём в основном +4…+7 °C. Самый холодный день — четверг, максимальная температура +2…+5 °C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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