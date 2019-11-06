Во Владивостоке запустили акцию "Аэрофлот" где наши билеты?"

Известная приморская общественница Майя Шалунова в своей аккаунте в Фейсбук опубликовала призыв к землякам подключиться к акции протеста против попыток "Аэрофлота" устроить транспортную блокаду Дальнего Востока России.

Ранее "Вести:Приморье" неоднократно сообщали, что главный авиаперевозчик с Дальнего Востока - авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочка - "Россия" до сих пор не озвучили тарифы на авиаперелеты в центральные районы России в 2020 году. В результате этого дальневосточники не могут планировать свой выезд на запад страны и фактически оказались заблокированы в своей регионе.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]