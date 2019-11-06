Новости Общество Видео Политика

Сегодня, 14:41
 

Во Владивостоке запустили акцию "Аэрофлот" где наши билеты?"

Известная приморская общественница Майя Шалунова в своей аккаунте в Фейсбук опубликовала призыв к землякам подключиться к акции протеста против попыток "Аэрофлота" устроить транспортную блокаду Дальнего Востока России.

Ранее "Вести:Приморье" неоднократно сообщали, что главный авиаперевозчик с Дальнего Востока - авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочка - "Россия" до сих пор не озвучили тарифы на авиаперелеты в центральные районы России в 2020 году. В результате этого дальневосточники не могут планировать свой выезд на запад страны и фактически оказались заблокированы в своей регионе.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря