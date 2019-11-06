От фотокамеры — к мольберту. Музей современного искусства «Артэтаж» открыл выставку Ирины Попович и Ильи Короткова. Известные в крае фотографы на этот раз выступают как художники - показывают свою живопись и графику. Где научились они владеть маслом и акварелью?

Они встречают гостей вместе со своим мэтром. Виктор Серов — художник знаменитой группы «Штиль». Его собственные работы с недавней поездки на Курилы поддерживают выставку учеников. Четыре года Ирина и Илья занимались под его чутким руководством в народной изостудии ДК железнодорожников.

Виктор Серов, член Союза художников РФ, руководитель Народной изостудии ДКЖД: «И вот, пожалуйста, результат. Смотришь — профессиональные вещи! Они такого уровня достигли своим трудом, постоянно работали. Работали, и результат потрясающий».

Илья — по образованию архитектор, Ирина — дизайнер. Много лет они профессионально занимаются фотографией. Их кадры украшали выставки во Владивостоке, Москве, Петербурге. Чувство композиции, света и цвета у них, что называется, в крови. Но работать с кистью и краской — совсем другое дело. Вот так Илья пытался схватить в акварели силуэт балерины, после фотосессии в Мариинском театре.

Илья Коротков, фотограф, художник: «В данном случае акварель пишется за один сеанс. Она близка не цифровой фотографии, а больше к аналоговой, где проявляется изображение постепенно. Я бы с этим мог сравнить акварель».

После фотографических премьер решиться на живописную — очень ответственно, признается Ирина Попович. В ее «Покровский парк» зритель входит, как в романтическую французскую новеллу. А рядом — солнечный итальянский дворик. Чуть дальше — Япония, Вьетнам, Корея. Из путешествий одни привозят сувениры, а Ирина — картины. В сложной технике, напоминающей стиль импрессионистов.

Ирина Попович, фотограф, художник: «Я, конечно, очень люблю импрессионистов, может быть, это насмотренность в музеях, галереях, когда ездишь по городам. Но техники, как таковой, пока ты как ученик, у меня еще нет, я ее еще нарабатываю. Пришла именно с такой задачей — научиться писать маслом».

«Теплый ноябрь» - акварель Ильи Короткова можно назвать камертоном этой выставки. Атмосфера осеннего вдохновения и душевного огня творчества — ближайшие три недели в залах музея современного искусства «Артэтаж».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]