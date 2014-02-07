Владивостокская таможня «обнаружила» два радиационно-опасных объекта

Предполагалось, что в воздушный пункт пропуска (Аэропорт Владивосток) прибывает воздушное судно из района, который подвергся радиоактивному загрязнению после аварии на атомной электростанции в иностранном государстве. При проведении радиационного контроля сотрудники Владивостокской таможни «обнаружили» в багаже прибывшего гражданина вещи, загрязненные радионуклидами.

Чемодан с вещами был признан специалистами Роспотребнадзора радиационно-опасным. Владивостокская таможня приняла решение о запрете ввоза багажа в Россию. Запрещенный груз с соблюдением мер радиационной безопасности передан перевозчику для незамедлительного вывоза с территории России.

Как проходит радиационный контроль экспортных товаров, российские таможенники показали на Владивостокском почтовом таможенном посту. По легенде учений в регионе деятельности таможенного поста участники преступного сообщества пытаются отправить за границу посылку с радиоактивным источником. Однако в результате радиационного контроля владивостокские таможенники «обнаруживают» посылку с изотопом урана. Опасный объект передан на хранение специализированной компании.

Отметим, с начала 2019 года выявлено 3 случая перемещения радиационно-опасных товаров в регионе деятельности Владивостокской таможни.

В завершении руководитель учений, начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин рассказал, что подобные учения способствуют укреплению сотрудничества между странами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]