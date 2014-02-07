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Радиационно-опасные предметы обнаружила Владивостокская таможня в экспортной партии металлолома

Радиационно-опасные предметы обнаружила Владивостокская таможня в экспортной партии металлолома

Источник фото: kaskelen.kz


Восемь радиационно-опасных предметов с превышением допустимой нормы в 95 раз обнаружили владивостокские таможенники в Морском пункте пропуска Владивосток, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ДВТУ.

Источник радиации находился внутри лома черных металлов, планируемых для отправки на экспорт. 

«Радиационно-опасные предметы представляли собой стрелочные измерительные приборы общим весом более 21 кг. Уровень гамма-излучения на их поверхности составил от 3 до 10 мкЗв/ч. Кроме того на поверхности объекта было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами», — рассказала пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

Все предметы извлечены из металлолома и переданы в специализированную организацию для рассмотрения вопроса дальнейшего захоронения радиационно-опасных объектов.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, таможенники проводят радиационный контроль как ввозимых грузов, так и формируемых на экспорт. За последних три года это 9 подобный случай нахождения радиоактивных источников в составе экспортной партий лома черных металлов.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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