Радиоактивный автомобиль обнаружен во Владивостокском морском торговом порту

Прибывшая из Японии радиационно-опасная находка запрещена к ввозу на территорию России.

Как сообщате "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию автомобиль TOYOTA PRIUS HYBRID загрязнен бета-активными радионуклидами. На ввезенном автомобиле TOYOTA PRIUS HYBRID плотность потока бета-излучения составила от 40 до 120 частиц на см² в минуту. Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономического союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно-опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию.

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, с момента аварии в Японии на атомной станции Фокусима-1 с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было вывялено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай, свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли. Таможенники продолжат контролировать ввоз данной категории товаров, опасных для здоровья человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru