Новости Общество
Вчера, 19:49

На таможне Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии

На таможне Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии

Источник фото: пресс-служба Владивостокской таможни
Приморские таможенники обнаружили прибывший из Германии гражданский вертолет с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз, сообщила "Вестям:Приморье" пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
"Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании", - сообщила Бережная.
По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максима Шестернина, которые приводятся в сообщении, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час. Также было обнаружено значительное бета-излучение.
"Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета. Информация была передана в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - говорится в сообщении.
Было установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, а потому "подлежат обратному вывозу".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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