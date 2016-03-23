Одну и ту же радиоактивную машину дважды пытались ввезти из Японии в Россию (фото)

Владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток обнаружили радиоактивные автомобильные запчасти для AUDI TT COUP. Это те же самые автозапчасти с повышенным уровнем радиации, ввоз которых во Владивосток был запрещен еще в начале 2020 года."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.



Ранее данные автомобильные запчасти (кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску) уже пытались ввезти в зоне деятельности Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни."Вести:Приморье" сообщали об этом в заметке "Во Владивосток пытались ввезти радиоактивный AUDI TT COUPE".

Тогда информацию о выявленных товарах таможенники передали в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки было установлено, что запчасти загрязнены бета-излучением и не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности. В связи с этим товары были вывезены обратно в Японию.

По словам начальника отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, в настоящее время ранее вывезенные автомобильные запчасти AUDI TT пришли тремя разными коносаментными партиями и уже в зону ответственности другого таможенного поста - Морской порт Владивосток. Однако и на этот раз автозапчасти с повышенным уровнем ионизирующих излучений не прошли радиационный контроль. Запчасти вновь подлежат обратному вывозу в Японию.

С начала 2020 года это уже седьмой случай выявления радиационно-опасных товаров из Японии.

Справка: Согласно требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» не допускается наличие нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru