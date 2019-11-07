Во Владивостоке ремонт двора по улице Жигура завершен. Ещё одна тысяча жителей может безопасно добираться до своего дома. Проект «1000 дворов» работает по всему краю. Только в дальневосточной столице до конца года планируют благоустроить 317 объектов.

Жители дома по улице Жигура не могут поверить своему счастью. Всего за один месяц их двор из настоящих катакомб превратился в комфортную зону. Новое дорожное полотно и бордюры, а самое главное, что радует автомобилистов, появилось более 50 паковочных мест.

Константин Гиль, житель дома: «Расширили проезжую часть. Раньше у нас машинам негде было остановиться. Теперь есть нормальная стоянка для автомобилей. А ещё когда здесь дожди, у нас больше нет луж».

От крупных городов до небольших сел - проект «1000 дворов» работает практически на всей территории края.

Асфальтирование дорог, установка детских и спортивных площадок - до конца года только во Владивостоке благоустроят 317 объектов. Каждую карусель проверяют до последнего винтика.

Отдельное внимание уделяют качеству дорожного покрытия. После приемки строители дают гарантию как минимум на три года.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]