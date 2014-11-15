Анонс на 8 ноября

8 ноября в 11.00 — Владивосток, ул. Пушкинская, 25 — открытие выставки декоративно-прикладного творчества ветеранов органов внутренних дел и членов их семей «Талант не уходит в отставку».

8 ноября в 12.00 – Владивосток, театр молодежи (Светланская, 15а) – финал конкурса творческих семей «Мама, папа, я — театральная семья».

8 ноября в 17.30 - г. Орел — матч по футболу ДВФУ (Владивосток) - ОрелГУ (Орел).

8 ноября в 17.00 - ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) – лекция «Как спорт делает нас лучше?»

8 ноября в 11.30 - Владивосток, легкоатлетический манеж стадиона «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1). Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота», этап всероссийских соревнований. Начало 7 ноября в 15.00, 8 ноября в 11.30.

8 ноября - Череповец, матч ВК «Приморочка» Владивосток - ВК «Спарта» Нижний Новгород. Высшая лига «А» чемпионата России среди женских команд сезон 2029/2020 гг.

8-24 ноября - Владивосток, спортзалы города. Соревнования г. Владивостока по мини-футболу среди юношей 2002 -2007 гг.р. в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».

8 ноября в 19.00 - Владивосток, Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – мастер-класс «Как выстраивать здоровые отношения и справляться с конфликтами».

8 ноября – Международный день КВН.

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]