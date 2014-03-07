Водитель междугородного автобуса гонялся с монтировкой за пассажиром

Словесный конфликт в междугородном пассажирском автобусе №504, следующем из Большого Камня во Владивосток, привел к рукоприкладству водителя, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП".

По словам очевидцев, пассажир попросил водителя сделать остановку в селе Романовка. В ответ кондуктор стала кричать, что остановка там не предусмотрена, при этом переходя на мат. После этого в конфликт вмешался водитель, обозвав сельских жителей грязными людьми, и заявив, что им вообще не место в городском автобусе. Оскорбившись, один из пассажиров пригрозил, что сломает дверь в автобусе. В ответ на это водитель достал железную палку, похожую на монтировку, и кинулся с ней за пассажиром. Не догнав мужчину, он просто запустил в него палкой, сбив убегавшего с ног.

Проблемы с транспортом у жителей Романовского сельского начались больше года назад, когда отменили автобус Большой Камень - Смоляниново. Междугородние рейсы рассчитаны на крупные населенные пункты, а в мелких они не останавливаются. Поэтому приходится просить водителей об остановке. Нередко по этой причине возникают ссоры.

В транспортной компании – ИП Басараб, который принадлежит данный автобусный маршрут, сообщили, что с водителем проведена разъяснительная беседа, к тому же перевозчик написал объяснительную. Однако сам участник инцидента уверяет, что это пассажиры вели себя вызывающе и спровоцировали конфликт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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