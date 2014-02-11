Передвижная выставка "Владивостокская крепость. Групповой портрет" курсирует по Дальнему Востоку

В четверг передвижная выставка "Владивостокская крепость. Групповой портрет" открылась в Южно-Сахалинске, сообщает ТАСС. Посетители экспозиции могут узнать о масштабах уникального сооружения через копии фотографий, чертежей, документов, рисунков, карт и плакатов.

В прошлом году Министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года. Соответствующий приказ подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Заместитель директора Приморского музея имени Арсеньева по научной работе, куратор выставки Анжелика Петрук в беседе с информационным агентством рассказала, что главная цель выставки - познакомить гостей с историей создания крепости через создававших и защищавших ее людей.

"В процессе работы мы столкнулись с двумя очень интересными фотографиями, которые и были положены в основу работы. На одной из них, сделанной примерно в 1912 году, изображены преподаватели Восточного института и офицеры гарнизона крепости во главе с бароном Алексеем Будбергом, начальником штаба крепости. А вторая сделана 30 мая 1914 года, она посвящена проводам в Петербург одного из инженеров крепости, который уезжал на генеральскую должность", - рассказала Петрук.

Добавим, в ближайшее время выставку могут посетить и жители Приморского края. Уже с 21 ноября до 4 декабря она расположится в Музейно-выставочном центре в г. Находка, а после - в аэропорту Владивостока с 6 по 13 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]