Рабочие оставили открытими ливневки во Владивостоке на улице Баневура
После ремонта дороги на улице Баневура во Владивостоке подрядчик – ООО «Реновация», забыл закрыть решетки ливневой канализации и убрать строительный мусор с тротуара. В пресс-службе мэрии отметили, что пока компания не устранит все замечания, работы не будут приняты.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, проезд на пересечении улиц Баневура и Пушкинской был открыт 16 октября, однако до сих пор подрядчик – ООО «Реновация» – так и не удосужился довести работы до конца.
На подъеме с правой стороны зияют две дыры – это незакрытые решетки ливневой канализации. Там, где решетки все-таки установили, их размер не совпадает с посадочным отверстием. Свежий асфальт при этом уложен неровно, в отдельных местах он уже просел. Не лучше ситуация и на тротуаре – ровно в середине прохода здесь навалены кучи мусора, среди которого есть даже старая ливневка на бетонной подложке.
«Подрядчику предстоит устранить все замечания: восстановить асфальт и дождеприемные камеры, навести санитарный порядок. Пока он все это не сделает, работы оплачиваться не будут, официально они еще не сданы», – отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в октябре VL.ru писал, что одну из компаний, которая занимается во Владивостоке ремонтом дорог и ливневок, а также перекладывает бордюры, – ООО «Реновация» – учредил в свое время нынешний градоначальник Олег Гуменюк. Только в этом году она заключила контрактов с администрацией города на 19,7 млн рублей. Еще 33,7 млн рублей составляют контракты с различными муниципальными бюджетными учреждениями вроде школ и детских садов.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/11/08/185289/#ixzz64eeD5ytO
Новости Владивостока на VL.RU
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.10.2019 Во Владивостоке под мостом на улице Фадеева утонули три автомобиля
-
27.10.2017 Во Владивостоке чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки
-
31.05.2016 Люки и решетки на дорогах Владивостока меняют на новые
-
02.09.2015 Во Владивостоке на ул. 40 лет ВЛКСМ завершился ремонт системы ливневой канализации
-
22.06.2015 Игорь Пушкарёв поручил специалистам устанавливать люки и решетки на дорогах города в максимально короткие сроки
-
19.05.2015 Во Владивостоке ремонтируют систему ливневой канализации
Добавить комментарий