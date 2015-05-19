Рабочие оставили открытими ливневки во Владивостоке на улице Баневура

После ремонта дороги на улице Баневура во Владивостоке подрядчик – ООО «Реновация», забыл закрыть решетки ливневой канализации и убрать строительный мусор с тротуара. В пресс-службе мэрии отметили, что пока компания не устранит все замечания, работы не будут приняты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, проезд на пересечении улиц Баневура и Пушкинской был открыт 16 октября, однако до сих пор подрядчик – ООО «Реновация» – так и не удосужился довести работы до конца.

На подъеме с правой стороны зияют две дыры – это незакрытые решетки ливневой канализации. Там, где решетки все-таки установили, их размер не совпадает с посадочным отверстием. Свежий асфальт при этом уложен неровно, в отдельных местах он уже просел. Не лучше ситуация и на тротуаре – ровно в середине прохода здесь навалены кучи мусора, среди которого есть даже старая ливневка на бетонной подложке.

«Подрядчику предстоит устранить все замечания: восстановить асфальт и дождеприемные камеры, навести санитарный порядок. Пока он все это не сделает, работы оплачиваться не будут, официально они еще не сданы», – отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в октябре VL.ru писал, что одну из компаний, которая занимается во Владивостоке ремонтом дорог и ливневок, а также перекладывает бордюры, – ООО «Реновация» – учредил в свое время нынешний градоначальник Олег Гуменюк. Только в этом году она заключила контрактов с администрацией города на 19,7 млн рублей. Еще 33,7 млн рублей составляют контракты с различными муниципальными бюджетными учреждениями вроде школ и детских садов.

Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2019/11/08/185289/#ixzz64eeD5ytO

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]