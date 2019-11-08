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"Вся жизнь - дорога": Люди в погонах навестили ветерана войны и таксиста с 40-летним стажем. Видеорепортаж Станислава Васильченко

Всю жизнь за рулем автомобиля. Ветеран Великой Отечественной войны и таксист с 40-летним стажем Иван Титов живет во Владивостоке. Бывший шофер поделился своей историей с журналистами и людьми в погонах.

Он ушел на фронт семнадцатилетним мальчишкой. В 1943-ем советской армии требовались водители. Вот и совсем юного Ивана Титова забрали. Из Подмосковья на Берлин молодой парень выдвинулся в составе зенитного полка. Форсировал реку Висла, участвовал в освобождении Варшавы, брал Берлин. Долгожданный День Победы и то, как шел по разгромленному Берлину, Василий Иванович помнит и спустя 74 года.

Василий Титов, ветеран Великой Отечественной войны: «Все знали. «Победа! Победа!» Все тихо, никто никуда не торопится. Ранен не был я пронесло».

После войны Василий Титов вернулся в родной Владивосток. Работы не было, говорит ветеран, поэтому решил продолжить крутить баранку. Устроился таксистом и проработал так больше сорока лет. А машину выбрал с очень символичным названием.

Василий Титов, ветеран Великой Отечественной Войны: ««Победа». Вот на этой М-20 и колесил».

Василий Иванович по-прежнему бодрствует и принимает гостей. Сегодня его навестили сотрудники Следственного отдела в рамках благотворительной акции «Спасибо каждому ветерану». Пришли не с пустыми руками. Подарили необходимый ветерану слуховой аппарат, вручили благодарственное письмо.

Владимир Фомин, и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю: «Мы встречаемся с ветеранами, они нам рассказывают о тех событиях, которые они пережили. Мы интересуемся в чем они нуждаются, чем мы можем им помочь. И, соответственно, в рамках своих возможностей стараемся им помогать».

Сейчас Василий Титов ждёт юбилейного Дня Великой Победы. В мае у него личный праздник, ветерану исполнится 93 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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