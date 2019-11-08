О работе мечты XXI века рассказали во Владивостоке. IT-компания, уже три пятилетки создающая развлекательный контент для компьютеров и телефонов, устроила встречу с ведущими разработчиками. Как их слушали школьники, и станут ли самые умные их них продолжателями профессии будущего?

Они слушают, задают вопросы и даже на телефоны записывают каждое слово Григория Алексанина. В центр дополнительного образования приехала команда разработчиков популярнейших игр: вэб-дизайнеры, программисты, художники. Все они - владивостокцы, но известны на весь мир. Даже в Голливуде востребован дальневосточный талант.

Пришли специалисты точно по адресу: мальчишки и девчонки к программированию неравнодушны. Осваивают графику, веб-дизайн, даже мастерят роботов. Эта встреча — отличная возможность определиться с будущей профессией. И к экзаменам подготовиться.

Василиса Любабская, ученица 48 школы: «Для меня это было очень интересно , потому что я — художница, и я хочу узнать, где я могу работать со своими навыками, как я могу их улучшить. Может это даже пригодится в будущем. Я узнала про то, что создавать персонажей - это тоже очень важная работа, то, что я могу работать и в игровой индустрии со своими навыками».

Марк Завмисов, ученик приморского политехнического колледжа: «В будущем нужно будет очень много сайтов, нужно будет очень много программировать, потому что за программами стоит будущее человечества».

Чтобы придумать игру, не достаточно хорошо рисовать. Нужна логика, иностранный язык и командный дух, говорят программисты. айтишники постоянно ищут новых специалистов именно во Владивостоке, Приморье. Испытывают кадровый голод еще и потому, что, получая дипломы, молодежь улетает на Запад.

Григорий Алексанин, заместитель технического директора IT- компании: «Школьники - это прям то будущее, с которым надо начинать работать, мы сначала начинали работать со студентами, все глубже и глубже в студентов закапывались, сейчас работаем уже с первокурсниками и понимаем, что это все слишком поздно. Поэтому мы решили прийти к школьникам, потому что уже школьников надо направлять учиться туда, чтобы в в те вузы, на те специальности, чтобы когда они выпустятся с университета можно было брать их на работу с наибольшим багажом знаний».

Игры приносят разработчикам доходы в сотни миллионов долларов в день. Конечно, самые популярные. У владивостокцев таких продуктов пять. Но ведь может быть гораздо больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]