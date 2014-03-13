Китай запустил разработку сетей 6G
Две группы китайских специалистов будут параллельно разрабатывать технологию 6G, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеканал "360".
"Первый коллектив сформируют из представителей профильных министерств страны, второй — ученых, сотрудников 37 высших учебных заведений и членов бизнес-сообщества", - сообщило на своем сайте министерство науки и технологий КНР.
Министерство науки и технологий при разработке системы сетей 6G планирует активно сотрудничать с министерствами развития и реформ, образования, промышленности и информационных технологий. К работе подключатся китайская Академия наук и природопользования.
В Пекине комитетом Фонда науки было организовано стартовое совещание по исследованиям и разработкам технологии 6G. С речью выступил замминистра науки и технологий Ван Вэй. Во время мероприятия было официально объявлено о создании национальной рабочей группы по содействию исследованиям в области технологий 6G и общей экспертной группы. Задача первой — решить большую часть административных вопросов.
Экспертная группа уже представила ряд разработок и исследований в области технологии 6G и наметила векторы дальнейшей работы. Представители Future Mobile Communication Forum и TD Industry Alliance высказали свои идеи и предложения.
Ван Вэй в финале совещания отметил, что текущие глобальные исследования в области технологии 6G еще находятся на начальной стадии исследования.
«Технический маршрут до сих пор не ясен, а ключевые показатели и сценарии применения не определены. Нет единообразия, стандарта. В критический период национального развития мы должны придать больше значения координации действий, повышению эффективности, открытию инноваций», — заявил замминистра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.11.2015 Владимир Миклушевский провел заседание рабочей группы Госсовета по образованию
-
09.09.2014 Интеграцию России в рынок IT и телекоммуникаций АТР обсудят на форуме во Владивостоке
-
18.09.2016 Молодые ученые Приморья могут получить премию президента РФ
-
08.12.2017 «Силиконовую долину» будут развивать на Дальнем Востоке
-
10.04.2015 Елена Григорьева: Департамент готов обеспечить переобучение и повышение квалификации педагогов
-
13.03.2014 Специалистов для нефтехимического кластера будут готовить в Находке
Добавить комментарий