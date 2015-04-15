Пикета не будет: руководство «Дальневосточной генерирующей компании» встретилось с профактивами





Профсоюзный пикет, который намеревались провести у офиса компании "Русгидро" в Хабаровске профактивистыпредприятий «Дальневосточной генерирующей компании», отменили. Представители АО "ДГК" пригласили профактив сесть за стол переговоров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Во встрече, которая прошла 7 ноября, участвовали генеральный директор АО "ДГК" Михаил Шукайлов, заместитель по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам Татьяна Вороная и заместитель по экономике и финансам Андрей Ткачук, профактивисты предприятий "ДГК" из Приморского края и Амурской области.

Поводом для ранее планирующейся публичной коллективной акции стали проблемы, связанные с реорганизацией компании и непониманием работников, где они будут трудиться дальше, из чего будет складываться их зарплата и сохранятся ли социальные гарантии. Особую тревогу вызывали продолжающееся сокращение персонала и вывод c электростанций ремонтных подразделений.

После встречи представители профсоюзов отправились в трудовые коллективы, чтобы обсудить полученную информацию с работниками и руководителями филиалов "ДГК".

«Надеемся, что нам удастся прийти к решению, устраивающему и работников, и работодателя», — отметил председатель Совета председателей первичных профорганизаций АО "ДГК", лидер профорганизации «Приморская ГРЭС» Сергей Беляков.

Профактив и представители руководства компании договорились продолжить совместные консультации с целью предотвращения острых ситуаций в дальнейшем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]