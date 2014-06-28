«Дикие панды» устроили танцевальный флешмоб для привлечения игроков в американский футбол
«Мы сделаем из тебя чемпиона!», — обещают во владивостокской секции американского футбола «Дикие панды». В своем аккаунте инстаграм спортсмены публиковали заводное видео с общекомандным танцем и призывом присоединиться к «семье».
«Дикие Панды из Владивостока — это не просто команда — это семья. Американский футбол — это не просто игра — это движение единомышленников», — подписали свое видеообращение спортсмены в соцсети.
Причем, зовут в команду и парней, и девушек. Отметим, что команда «Дикие панды» находится на 15-ом место в рейтинге Топ20 команд страны.
По мнению обозревателей российского издания об американском футболе Firstandgoal, «Дикие Панды» «ничем не хуже большинства наших команд, и футбол на Дальнем Востоке далек только географически. Хочется верить, что в ВЕС тоже это заметили и будут искать способы интегрировать регион в российскую футбольную систему. На каком-нибудь аналоге Кубка Регионов приморцы смотрелись бы вполне органично и конкурентно», — отмечают в издании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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