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Медвежонок наведался на пасеку в Приморье

Медвежонок наведался на пасеку в Приморье

Фото: primzori

10 ноября медведь пришел на пасеку в Камень-Рыболове, чтобы поживиться медом. Хозяин пасеки сфотографировал незванного гостя и выложил в социальную сеть.

Судя по кадрам, это еще медвежонок. Где его мать, не известно, возможно, стала жертвой браконьеров. А малыш, оставшись сиротой, проголодался и стал наведываться на пасеку.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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