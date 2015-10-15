Медвежонок наведался на пасеку в Приморье
10 ноября медведь пришел на пасеку в Камень-Рыболове, чтобы поживиться медом. Хозяин пасеки сфотографировал незванного гостя и выложил в социальную сеть.
Судя по кадрам, это еще медвежонок. Где его мать, не известно, возможно, стала жертвой браконьеров. А малыш, оставшись сиротой, проголодался и стал наведываться на пасеку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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