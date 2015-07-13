Конфликтного медведя изловили в Приморье

Гималайский медвежонок стал наведываться к пасеке в поселке Камень-Рыболов Ханкайского района. Об этом сообщил хозяин пасеки. Не смотря на то, что медведь молодой, жители поселка стали опасаться за свою жизнь. Специальная «конфликтная группа» совместно со специалистами центра «Тигр» изъяли животное из дикой природы. Сейчас животное проходит реабилитацию в центре для хищных животных в селе Алексеевка.

Медведь пройдет обследование, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, на данный момент в Приморском крае насчитывается почти 5 тысяч гималайских медведей. На зиму эти животные ложатся в спячку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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